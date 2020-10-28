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برلمان

نائب: إصدار تشريع دولى يجرم الإساءة للأديان ضرورة لا تحتمل العبث

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:36 م
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
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فريدة محمد

قال جون طلعت عضو مجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لاستصدار تشريع دولى يجرم الإساءة للأديان، ويضع عقوبات رادعة ضد إهانة الرموز الدينية، مشيرا إلى أن دعوة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن هذا الأمر أصابت كبد الحقيقة. 

وقال جون طلعت فى تصريحات إعلامية:" للأسف البعض يستغل حرية الرأى والتعبير أسوأ إستغلال من أجل تحقيق حالة زائفة من الرواج والانتشار والارتزاق المادى من خلال سب الأديان وإهانة المقدسات والرموز الدينية وهذا الأمر لابد أن يتوقف فورا". 

وأكد جون، أن الأمر قد يستدعى تدخل من المنظمات الدولية والأممية لوضع حد إلى هذا الإجرام والإساءات المتكررة ضد الرموز الدينية. 

وأضاف:"المقلق فى الأمر أن هذه الإساءات تخلق مساحة لتحرك الجماعات الإرهابية المسلحة على نحو يهدد الأمن والسلم الدولى وبالتالى فإن الأمر لا يحتمل أى عبث من أى نوع".

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