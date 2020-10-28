حبس مسن لاتهامه بهتك عرض طفلة بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق حبس مسن يبلغ من العمر قرابة الـ 70 عاما لإتهامه من قبل ربة بمنزل بهتك عرض طفلتها صاحبة الـ 7 سنوات 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





كانت سيده تقدمت ببلاغ لمركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم أشرف ضيف رئيس المباحث تتهم فيه جارها والذي يبلغ من العمر 70 عاما مقيم قرية هرية رزنة دائرة المركز باستدراج طفلتها 7 سنوات لمنزله والتعدى عليها جنسيا، وتم القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة ومدى صحتها، وعرض الطفلة على الطب الشرعى.





فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من ربة منزل تتهم جارها" م ع ال" 70 سنة، مقيم قرية هرية رزنة بمركز الزقازيق، باستدراج طفلتها 7 سنوات وهتك عرضها.





وتبين من التحريات والفحص أن الطفلة والمشكو فى حقه جيران بذات الناحية، وأن الطفلة أكدت لأسرتها قيام المتهم باستدراجها أثناء توجهها لشراء مستلزمات من سوبر ماركت، وقام بالتعدى عليها جنسيا وهتك عرضها.





تمكنت قوة من مباحث مركز الزقازيق من القبض على المشكو فى حقه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 33162 لسنة 2020، جنح مركز شرطة الزقازيق وبعرضه على النيابة العامة قررت عرض الطفلة على الطب الشرعى، و حجز المتهم على ذمة التحقيقات.