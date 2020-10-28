الشيخ علي الجمال: تكريم الرئيس يدل على ذوقه الرفيع..فيديو

قال الشيخ "علي الله الجمّال"، أحد المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التكريم اليوم أظهر الذوق الرفيع للرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا: " قالي ليه أنت عايز تخلع الكمامة أثناء التصوير؟ وخيرني".





وأشار الشيخ "علي الله الجمّال"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " دى ام سي" إلى أن هذا الذوق جعله يزداد احترامًا للرئيس، منوهًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي يهدف نشر الفكر الوسطي وتعاليم الإسلام السمحة.





وتابع أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يقابل الإساءة بالإساءة بل إن العديد أخلاقه كانت تحول الكاره له والمبغض له إلى محب، وإلى إنسان متعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم.





وأوضح أن من رأى أخلاق وعفو رسول الله أحبه، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عن الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن السيادة فى النهاية للأخلاق الحميدة فهو جمع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كلمته حيث كان يقابل الإساءة بالحسنة.



