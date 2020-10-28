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أخبار البلد

يا الله الحياة شو خبيثة وغدّارة.. نوال الزغبي توجه رسالة غامضة لجمهورها

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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منار نور
وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة غامضة لجمهورها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 

وكتبت: "يا الله الحياة شو خبيثة وغدّارة!!!! بس انا كاشفتا".
 

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.


وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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