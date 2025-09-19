احذروا منها.. أمين الإفتاء: هذه الأمور سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله، مؤكداً أن قلة البركة ليست بالضرورة دليلاً على غضب الله تعالى.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن لقلة البركة أسباباً متعددة، منها المعاصي والذنوب، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه"، داعياً إلى التوبة النصوح والندم على الذنوب والعزم على عدم العودة إليها.

أمين الإفتاء: قطع صلة الرحم من أسباب ضيق الرزق

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن قطع صلة الرحم من أسباب ضيق الرزق، مبيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه".

وأكد أمين الإفتاء على أهمية التوكل على الله، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن على المسلم أن يكثر من الدعاء بأن يبارك الله له في رزقه، مبيناً أن البركة قد تكون في القليل إذا رضي العبد وشكر.

دعاء البركة في المال والرزق