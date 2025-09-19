عمومية الزهور توافق على التعديلات المقترحة في لائحة النظام الأساسي

اعلن المستشار عادل فوزي، رئيس اللجنة القضائية المشكلة لمتابعة عملية الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" لنادي الزهور، عن موافقة الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي لقانون الرياضة وذلك بموافقة 3131 من اجمالي 4392 والذين حضروا الجمعية العمومية.

اوضح المستشار عادل فوزي ان اجمالي حضور الجمعية العمومية اليوم بلغوا 4392، بلغ عدد الاصوات الصحيحة 4034 صوتا فيما جاءت الاصوات الخاطئة 358 صوتا، حيث وافق على التعديلات اجمالي 3131 صوتا فيما طالب 903 بتعديلات.

وبذلك تكون الجمعية العمومية قد أقرت التعديلات المطروحة على لائحة النظام الأساسي بأغلبية واضحة

وقد انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" بمقر نادي الزهور الرئيسي بمدينة نصر، وذلك للمشاركة في إجراءات التصويت على توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور تعديلات قانون الرياضة وذلك بحضور لجنة قضائية برئاسة المستشار عادل فوزي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية القاهرة.

وقد وجّه النادي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024-2025 لحضور الاجتماع الخاص للنظر في جدول الأعمال، والذي يتضمن اعتماد التعديلات المقترحة بلائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وذلك وفق الضوابط الواردة بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

وقد وجه المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي على ثقتهم وتوافدهم بكثرة للإدلاء بصوتهم في يوم احتفالي جميل اتسم بالمشاعر الاسرية الجميلة.

كما وجه الدمرداش الشكر لهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية موضحاً أن هذه أول جمعية عمومية يتم فيها تطبيق التصويت الالكتروني ويشرف عليها هيئتين قضائيتين وهي تجربة سيتم تعميمها فيما بعد على باقي الهيئات بعد نجاحها في نادي الزهور.

وأشاد الدمرداش بدور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذه التجربة الثرية التي خص بها نادي الزهور ليكون مثالاً لباقي الأندية فيما بعد مما يؤكد رغبة الوزير في التغيير، كما أشاد بمجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برئاسة دكتورة رانيا المشاط على مجهودها في تطبيق هذه التجربة التي تعد التطور الطبيعي.