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فن

أحمد داود يحتفل بذكرى المولد النبوي: اللهم صل على سيدنا محمد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:35 م
احمد داود
احمد داود
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مصطفى كرم
احتفل الفنان أحمد داود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بذكرى المولد النبوي الشريف.

كتب احمد داود قائلا "المولد النبوي الشريف كل عام وانتم بخير.. اللهم صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".


وأحدث أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.


وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل ب "100 وش"  نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


كما شاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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