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دار الإفتاء: كلمة الرئيس السيسي تعبر عن الوسطية التي تحافظ على السلام

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:32 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تعكس التعبير عن الوسطية المصرية التى ترسل التسامح والسلام للعالم من ناحية، كما أنها تحافظ على الإنسانية من ناحية أخرى.

وأضاف "عمران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رسالة الرئيس السيسي اليوم كانت واضحة للعالم كله أن الوسطية المصرية تعتقد فى حقوق الإنسان من ناحية، حيث أن له الحق في الاعتقاد.

وتابع أنه لا بد أن يلاحظ الإنسان أخاه الإنسان ولا يجرح مشاعره ولا يسيء إلى المقدسات والرموز، متابعا أنه من اجل حب رسول الله محمد لا بد أن يتمثل فى أخلاقنا.

وأكد أنه لاب د أنه إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نرسل رسائل أخلاقية من خلال سلوك راق وعمل مستمر وبناء حضارة، مضيفا إلى أن النبي سبب فى بناء حضارة كبيرة استمرت لفترات كثيرة.

وأفاد أنه فى تلك المناسبة لا بد أن يكون هناك استنكار لكل التصرفات الهوجاء الإرهابية والتي فى الحقيقة تعتبر إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا ان أهل الشر من كافة اتجاهاته يريدون أن يحولوا المصالح الدينية لمصالح حزبية غير أخلاقية.

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