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محافظات

2000 جنيه لكل يتيم.. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرات في الإسماعيلية غدا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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انجي هيبة
يستقبل اللواء حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، غدا الخميس، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال زيارتها للإسماعيلية.


وأعلن بشارة عن افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الخدمية وإطلاق عدة مبادرات اجتماعية، بحضور وفد وزاري رفيع المستوى.


ويتضمن برنامج زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى للإسماعيلية غدا توقيع عقد الإسناد مع مؤسسة حكيم وافتتاح المركز الطبى الكائن بالقنطرة غرب التابع للجمعية الشرعية "بالفيديوكونفرانس"، ووضع حجر الأساس للمركز الطبى المسند لمؤسسة حكيم بحى الشيخ زايد، ثم زيارة دار الرحمة للبنات ومعرض المشغولات اليدوية، وإطلاق مبادرة "شتاء دافئ" بتوزيع 10 آلاف بطانية ومبادرة "أنا واليتيم" لـ 20 ألف أسرة بواقع 2000 جنيه لكل أسرة.


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