إجراء 59 عملية جراحية للعيون ضمن مبادرة رد الجميل في سوهاج

اختتمت مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية المرحلة الثانية من خدمات مبادرة "رد الجميل"، لتقديم الدعم والكشف الطبي على عيون أهالي جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج ، تحت رعاية اللواء طارق الفقي، وبمتابعة الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، حيث أجرت المؤسستين 59 عملية جراحة عيون مُختلفة بالمجان تمامًا للأهالي المُستحقين وفق ما قرره الكشف الطبي في المرحلة الثانية من المبادرة.





وأشار الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إلى أن العمليات الجراحية التي تم اجراءها تنوعت بين ازالة مياه بيضاء مياه وياج ليزر وإزالة ظفرة وحول وارتخاء جفن وتركيب عين صناعية وتسليك قناه دمعية وفحص تحت مخدر عام وحقن ايليا وعمل اشعة مقطعية على العين وفلورسين وسونار.









وأضاف "عبدالجليل"، إلى أن إجراء العمليات الجراحية تم وفق الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المُستجد، وأن إجراء كل العمليات لكل الأهالي المستحقين تم بالمجان تمامًا وتم نقل الأهالي من سوهاج إلى مقر المستشفى والاستعداد لنقلهم في العودة بالمجان.



