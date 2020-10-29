AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

اعرفها.. طريقة تأمين دردشات واتساب على هواتف أندرويد بـ بصمة الوجه Face ID

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
واتساب
واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
عثر فريق WABetaInfo، في أحدث إصدار تجريبي لواتساب WhatsApp على هواتف أندرويد، على تحديث جديد في قائمة الإعدادات على صفحة جديدة الشكل تم فيه استبدال قفل بصمة الإصبع Fingerprint، الموجود في الإصدارات الحالية من التطبيق بـ Biometric Lock.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة، تتيح لمستخدمي هواتف أندرويد استخدام مستشعرات التعرف على الوجه لإلغاء قفل التطبيق للاحتفاظ بسجل الدردشة الفردية والجماعية بعيدا عن أعين المتطفلين حتى أن لم يكن الهاتف غير مقفل.


وكإجراء مني إضافي يستطيع مستخدمي نظام التشغيل أندرويد 9 والإصدارات الأحدث منه قريبا، من حماية حساب واتساب من خلال تمكين ميزتي الحماية البوميترية بصمة الأصبع Touch ID أو مستشعر التعرف على الوجه Face ID، ولتمكين ميزتي الحماية لقفل واتساب يمكنك اتبع الخطوات التالية:

- تفعيل ميزتي القفل Biometric Lock:

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.

2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة.

3. من القائمة المنسدلة أنقر على خيار الإعدادات Settings. 

4. من صفحة الإعدادات اضغط على خيا الحساب Account ، ثم الخصوصية Privacy.

5. من صفحة الخصوصية، مرر لأسفل للعثور على خيار Biometric Lock.

6. من قسم Biometric Lock، قم بتمكين الزر بجوار خيار القفل باستخدام المقاييس الحيوية Lock with Biometric.

7. يمكنك اختيار المدة التي تريد فيها إغلاق التطبيق فور تركه، حيث يمكنك الأختيار بين ثلاث اختيارات هي حالا، وبعد دقيقة واحدة، وبعد 30 دقيقة.

اعرفها.. طريقة تأمين دردشات واتساب على هواتف أندرويد بـ بصمة الوجه Face ID

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 إعدادات من واتساب يجب تفعيلها فورا.. إليك الطريقة

لحماية رسائلك وصورك.. أفضل طرق لتشفير واتسآب

لمشاركة الفيديوهات مع أصدقائك أثناء مكالمات الفيديو.. كل ما تريد معرفته عن Watch Together من فيسبوك

5 قواعد بسيطة لحماية رسائلك على واتساب من الهاكرز.. تعرف عليها

واتساب يطرح قريبا ميزة حماية قوية لـ أندرويد.. تعرف عليها

واتساب يضيف ميزة جديدة لـ أندرويد يتمتع بها مستخدمو آيفون منذ سنوات.. اعرفها

ترشيحاتنا

غلق كلي لحركة المرور على الكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

مثيرة وجريئة.. شاهد| فساتين هدى الإتربي في مهرجان الجونة

في ذكرى المولد النبوي ماذا قال مشاهير الغرب عن الرسول محمد؟

وزير التعليم: تحويل طلاب المدارس الخاصة الى الحكومية حال عدم سداد المصروفات

نجم الأهلي السابق: سأشجع الزمالك أمام الرجاء فى دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الحديث مع أحمد شوبير

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

الإعلامي عمر ربيع ياسين يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته ..صور

غلق كلي لحركة المرور على الكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر

قارنوا بين ميركل وماكرون.. فيديو للمستشارة الألمانية عن رأيها في حرية التعبير

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

خبير: مركز التسوية استند إلى البند 43 في بطلان لائحة الزمالك

«النيابة العامة» تأمر بحبس زوجين لاتهامهما بقتل رضيعهما عمدًا بتركه دون رعاية حتى وفاته

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

بالدولار .. تعرف على سعر فستان ريا أبي راشد في الجونة

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل