AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الألمانية للدوري الممتاز

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:04 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، عن عزم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إقامة الفعاليات الرياضية، بما فيها مباريات الدوري الألماني لكرة القدم بدون جمهور، وذلك مع الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد. 

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الالمانية تدرس بداية هذا المقترح من شهر نوفمبر المقبل، وذلك حماية لأرواح الجمهور. 

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، نحو 15000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

أعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 39 أسبوعا. 

وأعلن معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية اليوم، الأربعاء، عن رصد 14964 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، مقابل 11409 إصابات في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 464239 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض ملحوظ.. ألمانيا تسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بـ كورونا

بإجمالي 275927 حالة.. ألمانيا تسجل 1769 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2143 حالة في 24 ساعة.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا

بإجمالي 300619 حالة.. ألمانيا تسجل 1382 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 306086 حالة.. ألمانيا تسجل 2828 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أكبر قفزة منذ أبريل الماضي.. ألمانيا تسجل أكثر من 4000 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

ترشيحاتنا

بـ الحضن..شيرين رضا تظهر بصحبة محمد مكاوي..شاهد

لما بعد الانتخابات.. الكاف يبحث تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

هزة الصفيحة.. السعودية تكشف تفاصيل مثيرة عن زلزال خميس مشيط

الأهلي يتجاهل دعوة رمضان صبحي لحفل تسليم درع الدوري أمام طلائع الجيش

فاضل أنا والأكونت.. أحمد عيد عبد الملك يسخر من قرار عودة هاني العتال |شاهد

معوض: الأهلي اشتراني بمليون وربع دولار.. وهذا أفضل ظهير أيسر في تاريخ مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور تجسسية تكشف عن هوية الوحش القادم من فورد.. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الملح نهائيا؟

بعد تصدرها تريند جوجل.. أسعار صادمة لإطلالات رانيا يوسف في الجونة