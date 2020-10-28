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أخبار العالم

التحالف يعلن تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة في طريقها إلى السعودية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير 6 طائرات بدون طيار "مسيرة" مفخخة حوثية كانت في طريقها إلى السعودية. 

وقال التحالف في بيانه إن محاولات الحوثي لإستهداف المدنيين في السعودية، دليل على الخسائر الفادحة التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية. 

وأصدرت السفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرا إلى رعاياها من احتمالية وقوع هجمات بصواريخ أو طائرات "بدون طيار" مع تصاعد الهجمات الصاروخية الحوثية الإرهابية على الأراضي السعودية. 


وقالت السفارة الأمريكية على موقعها وفق ما نقلته شبكة سي ان ان الأمريكية: "نتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر".

وطالبت السفارة رعاياها بتوخي الحذر والبقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وأضافت السفارة أن "الإجراءات الواجب اتخاذها هي البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار. أما إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، وأغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات". 

وتابعت: "إذا كنت في الخارج، فابحث فورا عن ساتر في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، استلق على الأرض وقم بتغطية رأسك بيديك"، مشيرة الى أنه "حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرا كبيرا. بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب المنافذ الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية". 

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