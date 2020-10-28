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محافظات

فكري عبد السلام نقيباً للصحفيين في الإسكندرية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:37 م
انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين بالإسكندرية
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أحمد بسيوني
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين بالإسكندرية فوز فكري عبدالسلام مدير مكتب الأهرام بالإسكندرية بمقعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

وأعلنت اللجنة فوز بسمة الشحات ورامي ياسين وهاني العوضي بمقاعد أعضاء النقابة الفرعية.

وقد بدأت انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، على منصب رئيس النقابة، و3 أعضاء للمجلس.

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وقد تقدم لمنصب النقيب عمرو حافظ محمد محمد «الجمهورية»، فكرى عبدالسلام أبوضيف «الأهرام»، معوض رياض معوض محمد «الأحرار».

ولعضوية المجلس، الزملاء: أميرة فتحي السيد جابر طلبه «الوفد»، بسمة الشحات السعيد عبداللطيف «الديار»، جمال مجدي عبدالقادر محمد «الجمهورية»، حسن محمود عبدالرحيم أبوشقرة «الميدان»، رامي حمدي علي ياسين «الأهرام»، شوكت سعد فرج عبدالموجود «الجمهوري الحر»، طارق فوزي عبدالحميد الفرماوي «المصري اليوم»، عزت محمد أحمد السمري «الجمهورية»، عصام سعيد محمد صبري «أخبار اليوم»، فهمي أحمد سيد أحمد سليمان «ميدان الرياضة»، هاني العوضي إبراهيم مصطفى «التحرير».

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