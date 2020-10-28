بعد عودته للأهلي ..ناصر ماهر خليفة السعيد فى المنتخبات بين ظلم البدري وإنصاف شوقي غريب

تلقى ناصر ماهر، صانع ألعاب سموحة، المعار من الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، صدمة كبيرة بعد خروجه من القائمة المبدئية التي أعلنها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.





ويستعد الفراعنة لمباراتي توجو ذهابا وإيابا، يومي 14 و17 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة، للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.





وأعلن حسام البدري القائمة المبدئية للاعبيه الذين سيدخلون معسكرا يوم 9 نوفمبر المقبل، التي لم تضم ناصر ماهر، ليتلقى اللاعب صدمة كبيرة بعد تألقه هذا الموسم مع الأمواج الزرقاء.





تألق





قد يكون هذا الموسم الأفضل لناصر ماهر، وذلك بعد أن شارك مع سموحة في 27 مباراة في جميع المسابقات ما بين بطولتي الدوري والكأس، ونجح خلالهم في صناعة 12 هدفا، بينما أحرز 6 اخرى.





كما كان ناصر ماهر أحد الأوراق الرابحة والحل الأمثل لكل مدير فني تولى تدريب الفريق هذا الموسم، بداية من حسام حسن الذي بدأ الموسم مع سموحة، ومرورا بحمادة صدقي الذي تولى تدريب الفريق في الدور الثاني، وأخيرًا أحمد سامي.





بديل السعيد





توقع البعض أن يكون ناصر ماهر صاحب الـ23 عاما، هو البديل لعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، في المنتخب الوطني خاصة بعد إصابات السعيد في الفترة الأخيرة.





كما أن عودة ناصر ماهر للنادي الأهلي أصبحت مؤكدة، عقب إشادة الجنوب إفريقي بتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، بمهارات اللاعب والمطالبة بعودته عقب نهاية الإعارة.





المنتخب الأولمبي





دخل ناصر ماهر، حسابات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وذلك استعدادًا لمواجهة البرازيل وديًا، ضمن استعدادات الفراعنة للأولمبياد.



