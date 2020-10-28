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أخبار العالم

بعد الحرمين.. دولة عربية تفتتح ثالث أكبر مسجد في العالم

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:39 م
ثالث أكبر مسجد في
ثالث أكبر مسجد في العالم
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محمود نوفل
افتتحت الجزائر  ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في إفريقيا وهو مسجد الجزائر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، بعد سنة ونصف السنة على الانتهاء من بنائه.


وتستوعب قاعة الصلاة في المسجد 120 ألف مصلّ.

ويمتد جامع الجزائر على مساحة 27,75 هكتارا، وهو بذلك الثالث في العالم من حيث المساحة بعد المسجد النبوي في المدينة والحرم المكي في المملكة العربية السعودية.

أما مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة، فهي الأعلى في العالم، إذ تبلغ 267 مترًا، أي 43 طابقًا، ويمكن الوصول اليها بمصاعد توفر مشاهد بانورامية على العاصمة الجزائرية.

وتمّ تزيين الجزء الداخلي للجامع بالطابع الأندلسي بما لا يقل عن ستة كيلومترات من لوحات الخط العربي على الرخام والمرمر والخشب. أما السجاد فباللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري..

ويضم جامع الجزائر بالإضافة إلى قاعة الصلاة، 12 بناية منها مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومركزا للبحث في تاريخ الجزائر.

ويشرف على أداء الصلوات خمسة أئمة وخمسة مؤذنين".


و استغرق بناء المسجد أكثر من سبع سنوات،حيث استعانت شركة "تشاينا ستايت كونستركشن إنجنيرينغ" الصينية   بعمال من الصين، حيث بلغت التكلفة الرسمية للمسجد أكثر من 750 مليون يورو. ".

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