ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة سرطان الثدي بنادى الصيد

أقيم بنادى الصيد ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة سرطان الثدي، بحضور الدكتورة أحلام حنفى عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس ،ورئيسةاللجنة الطبية بالنادى ، والدكتورة إيمان كريم عضو مجلس إدارة النادي، والنائبة سولاف درويش عضوة مجلس النواب وعدد من عضوات لجنة الصحة والسكان بالمجلس ، وعضوات نادى الصيد ، وعدد من محاربات مرض السرطان، وذلك فى إطار حملات التوعية بسرطان الثدي التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي فى أكتوبر من كل عام .





وأوضحت الدكتور أحلام حنفى أهمية التوعية بهذا المرض والكشف المبكر للوصول إلى الشفاء التام ، مشددة على اهتمام رئيس الجمهورية بشكل كبير بصحة المرأة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة ، لافتة إلى أن الندوة تضمنت أيضًا عرض قصص نجاح ملهمة فى مواجهة هذا المرض، والتحديات التى واجهت عدد من الناجيات مؤكدة أهمية الدعم النفسى من الزوج والأهل لمريضة السرطان لما له من أثر كبير على رفع المناعة والتخفيف من معاناتهن ، كما أكدت على ضرورة الإهتمام بالتغذية والرياضة والحفاظ على الحالة النفسية والحياة الصحية الآمنة .