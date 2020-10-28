بملابس كاجوال.. زوجة الفشاوى تثير الجدل بأنوثتها

نشر

، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة زوجته

ندى الكامل.





وتألقت زوجة الفنان احمد الفشاوى ، بإطلالة مثيرة مرتدية ملابس كاجوال جرئ يبرز قوامها الرشيق الكيرفى ، واتسمت اطلالتها بالستايل الهادئ .



اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.



وتركت شعرها الاحمر منسدلًا على كتفيها، ووضعت المكياج الخفيف والهادئ ، ونالت الصورة إعجاب متابيعها وعلق بعضهم قائلا :"احلى كيرفى.



