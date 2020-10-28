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40 بلاغا من أولياء أمور ضد تعاطي سائقي أتوبيسات مدارس للمخدرات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال المستشار حسن حرك عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تعليقا على انقلاب أتوبيس مدارس في مدينة نصر، إنه تم تشكيل لجنة بعد حادث أتوبيس مدرسة في 2014 للكشف على سائقي المدارس والتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.

وأضاف  حسن حرك  في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى المصرية، :" تم إجراء تحليل مخدرات العام الدراسي الماضي لـ  6 ألاف سائق مدرسة بنسبة تعاطي وصلت لـ 2.8% من السائقين".

وتابع حسن حرك:"  فور ثبوت تعاطي السائق للمخدرات  يتم إنهاء خدمة السائق ويتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده ويتم إحالته للنيابة العامة ولا يتم الاكتفاء بفصله فقط من المدرسة".

وأكمل حسن حرك:"  أعلنا منذ 4 سنوات بانه هناك خط ساخن للصندوق  ويمكن لأي ولي أمر التواصل معنا حال شكه في تعاطي اي سائق مدرسة للمخدرات".

ولفت حسن حرك:" نتحرك على الفور للكشف على السائق وكل سائقي حافلات المدرسة بالكامل، وتلقينا أكثرلا من 40 بلاغ لأولياء امور يشكون في أن سائقي أتوبيسات المدرسة  يتعاطون المخدرات "، مضيفا:" أجرينا مؤخرا تحليل مخدرات لـ 120 سائق اتوبيس مدرسة وظهر تعاطي 3 سائقين للمخدرات".

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