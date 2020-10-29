لطلاب الساعات المعتمدة بكلية الآداب.. إصدار الجدول الدراسي

ناشدت كلية الآداب جامعة القاهرة، جميع طلاب برامج الساعات المعتمدة الالتزام بالجدول الدراسى وفق المجموعات التى تم تسجيلها على الموقع الإلكترونى.





ونوهت كلية الآداب، بأنه لا يسمح تغيير أو تبديل المجموعات الدراسية ولن تحتسب أعمال السنة للطالب إلا فى المجموعة المسجل بها اسمه.





ونبهت الطلاب الذين لم تسجل فى مجموعات على التوجه إلى شباك رقم ٥ لمعرفة مجموعة الدراسية.





وكان صرح الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، لـ"صدى البلد"، بأن الجامعة ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب داخل الحرم الجامعي.





وأضاف "شريف"، الطالب الذى يهمل ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى أو داخل المدرجات؛ يُحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسي.