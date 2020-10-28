أخبار الفن | لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا.. هدى الاتربي بإطلالة مفاجئة.. سارة حناشي مثيرة في الجونة بعد الكاش مايوه

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالى:









نشرت الفنانة الشابة هدى الإتربي، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيه ترتدي فستانا محتشما طويلا لامعا، بعد عدة إطلالات جريئة ظهرت بها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.









أعلن الفنان اللبناني علاء زلزلي، في بيان صحفي، انفصاله عن زوجته بكل رقي واحترام بعد زواج دام ثلاثة عشر سنة بدون الإفصاح عن الأسباب.









شهدت فعاليات الريد كاربت في اليوم السادس في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.









نشر مغني المهرجانات عمر كمال، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، ظهر فيه مع حمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا، ترقص على نغمات مهرجان «انتي معلمة».





ظهرت الفنانة التونسية سارة حناشي، بإطلالة أخرى مثيرة في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ ارتدت جمبسوت قصير جدًا لتطل به أمام الكاميرات على السجادة الحمراء.



