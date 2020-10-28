انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد





وظهرت لورديانا في الفيديو، بفستان أحمر طويل مفتوح وهى تؤدي وصلة رقص مثيرة، أمام عمر كمال وحمو بيكا، اللذين تفاعلا معها واندمجا معًا خلال الوصلة.





جاء ذلك بعدما أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا حالة من الجدل الواسع فور انتشار مقطع فيديو لها فى مركز تجميل وهى ترقص على أنغام أغنية "اخواتى" للمطرب الشعبى شحته كاريكا، بعد أن أنهت جلسة عناية بشعرها وكانت سعيدة بالنتيجة، فقامت بالرقص على الأغنية ولكن بعد دقائق من نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت حديث الساعة في مصر.





ونرصد 5 معلومات عن الراقصة لورديانا التى قلبت السوشيال ميديا.

لورديانا تحمل الجنسية البرازيلية وتعيش فى مصر منذ 4 سنوات تقريبا.

اثارت جدلا برقصها منذ 7 أشهر وهى فى الحجر المنزلى عندما نشرت فيديو لها ترقص فيه على أنغام "عود البطل".





رقصت على عدد من أغانى المهرجانات والأغاني الشعبية ومن أبرزها "عود البطل" و"اه لو لعبت يا زهر" و"عم يا صياد".

تحرص على إعطاء دروس فى الرقص للفتيات عبر حسابها على انستجرام.

كان الظهور الأول لها فى الساحل الشمالى.

جدير بالذكر أن لورديانا، احتفلت أمس بعد إنتشار الفيديو بوصول متابعيها على إنستجرام إلى 200 ألف متابع وكتبت: "شكرا على متابعتي ودعمي وأشعر بالفخر لوجودي معكم".