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فن

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:54 م
سارة حناشي
سارة حناشي
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سعيد فراج
ظهرت الفنانة التونسية سارة حناشي، بإطلالة أخرى مثيرة في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ ارتدت جمبسوت قصير جدًا لتطل به أمام الكاميرات على السجادة الحمراء. 

إطلالة سارة حناشي، الأخيرة جاء بعد ظهورها الجرئ والمثير للجدل في الجونة السينمائي قبل أيام، والتي ارتدت فيه كاش مايوه على السجادة الحمراء، لتواصل إثارة الجدل في فعاليات المهرجان. 

جاء ذلك بعد ما أشعلت الفنانة التونسية سارة حناشي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة ومثيرة من كواليس اليوم الثالث للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي افتتح أمس الأول.

ارتدت سارة حناشي زياً قصيراً كشف عن ساقها، في جُرأة لافتة، عرضتها لهجوم كبير على السوشيال ميديا.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي
بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي
بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

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