لا نرد بالشتائم وعلينا مقاطعة الفن المبتذل.. تعليق قوي من محمد صبحي على الإساءة للرسول

أكد الفنان محمد صبحي بناء البشر قبل الحجر، فبناء الإنسان في غاية الأهمية لرفعة الأمم. ضرورة





وأضاف الفنان محمد صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "لا يوجد دين يحث على الرذيلة ويدعوك للقتل الذبح والحرق".





وتابع الفنان محمد صبحي "لا يجب الحديث عن مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجب مقا طعة الفن المبتذل والسلوك السيئ وكل ما يضر الوطن ".

وقال الفنان محمد صبحي " لا يجب أن نفتش في الضمائر ونيات البشر، ويجب أنه نقتدي بكل تعاليم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كل مناحي الحياة"، مطالبا "بعدم الر د على الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام بالسب والشتائم، والرئيس السيسي أكد أن عظمة الدين الإسلامي تتمثل في احترام الأديان السماوية".





وعلق الفنان محمد صبحي، على زيارة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، له للمشاركة في مبادرة "اتكلم مصري"، قائلًا إن الوزيرة أرسلت إليّ دعوة لحضور المبادرة، وتواصلت معها للتعرف على التفاصيل.





واستطرد الفنان محمد صبحي، "شعرت بسعادة غامرة بهدف المبادرة، وهذا ما نسعى إلى ترسيخه في الأعمال الفنية"، موضحًا " المصريون في الخارج سوف يعودون في يوم من الأيام، ولابد من ربط الصلة بينهم والوطن".





وأشار الفنان محمد صبحي إلى أن "هناك أسرًا مصرية في الخارج يتحدثون مع أبنائهم باللغات الأجنبية المختلفة، ولا يتحدثون باللغة العربية أثناء تواجدهم في مصر".





واختتم الفنان محمد صبحي "هدف مبادرة اتكلم مصري هو كيفية إيصال مفهوم ضرورة تحدث الأسر باللغة العربية مع أبنائهم في الخارج ودراستها"، موجهًا رسالة إلى المصريين في الخارج وفي الداخل، بأن الأسر التي لا تتحدث اللغة العربية مع أبنائهم، يهدمون الهوية لديهم".



