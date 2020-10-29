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توك شو

تنسى وفاة والدي.. ابن عايدة عبد العزيز: أمي تعاني من الزهايمر.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:39 ص
عايدة عبد العزيز
عايدة عبد العزيز
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هاني حسين
كشف شريف أحمد عبد الحليم، نجل الفنانة عايدة عبد العزيز، عن تطورات حالة والدته الصحية.

وقال ابن الفنانة عايدة عبد العزيز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن حالة والدته الصحية مستقرة، ولكنها تعاني من مرض الزهايمر خاصة بعد وفاة والدى منذ 7 سنوات.

وأضاف ابن الفنانة عايدة عبد العزيز "والدتي تنسى الأحداث القريبة التي حدثت مؤخرا ولكنها قادرة على تذكر أحداث مر عليها سنوات عدة".

وتابع ابن الفنانة عايدة عبد العزيز "حالة والدتي مستقرة وفي بعض الأحيان يكون منحنى الحالة الصحية جيد وفي بعض الأحيان يكون منحنى الحالة الصحية منخفض"، متعجبا "مفيش حد من الفنانين بيسأل عنها بشكل كبير!".

وأكمل ابن الفنانة عايدة عبد العزيز أنه "لا يخالفها في الرأي في أي شيء لأنها تنسى ما تقوله، ولا نختلف في النقاش بيننا"، مضيفا "والدتي تنسى أن والدي متوفى، وعندما نعلمها بأن والدي توفى تحزن مجددا وكأنها تتلقى الخبر لأول مرة".

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