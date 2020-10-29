مصطفى الفقي: إذا كان الرسول بيننا اليوم ما كان ليقبل تصرفات الكثير من المسلمين.. فيديو

قال مصطفى الفقي المفكر السياسي ، إن مصر أنشأت المركز الإسلامي في إنجلترا وأسست معظم المراكز الإسلامية في العالم.





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن معظم المؤسسات الإسلامية في العالم كانت بدايتها مصر، ثم بدأت دول بتنميتها والإنفاق عليها ومنها السعودية.





وأوضح الفقي إذا كان الرسول بيننا اليوم ما كان ليقبل تصرفات الكثير من المسلمين الذين لا يحترمون الأديان الأخرى . الأديانالأخرى





وتابع أنه لا يجب اعتبار الفكر المتشدد هو الفكر السائد في أوروبا وهناك فئة خرجت منا إلى الخارج وأساءت إلينا كمسلمين ونحن ندفع الثمن اليوم، وأردوغان يحاول استغلال ما حدث خصوصا أن فرنسا منزعجة من تركيا بسبب ما تقوم بفعله من تعديات في شرق المتوسط.



