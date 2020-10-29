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رياضة

اتحاد جدة يرحب بوصول أحمد حجازي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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حسام الحارتي
وصل المصري أحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش الإنجليزي، إلى السعودية تمهيدا للانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

ورحب نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بوصول أحمد حجازي، وكتب "أهلًا حجازي .. نورت جدة ".

وأعلن نادي اتحاد جدة تعاقده رسميا مع المدافع المصري أحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش الإنجليزي.

ونشر اتحاد جدة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، معلقا "عندك خبر.. حجازي بقى نمر".

وقال أحمد حجازي في الفيديو: "استنوني في جدة يا نمور".

وغاب أحمد حجازي عن معظم مباريات وست بروميتش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب معاناته في إصابة في أوتار الركبة، إلا أنه تعافى منها مؤخرا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد حجازي 3.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وخاض فريق اتحاد جدة مباراتين في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم " 2020 - 2021" - خسر في مباراة وتعادل في آخرى.

ويحتل اتحاد جدة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم بنقطة وحيدة.

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