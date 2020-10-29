موجز السوشيال ميديا.. عمر كمال يهنئ متابعيه من أمام الكعبة.. برفقة لورديانا.. حمو بيكا يكشف عن أحدث أعماله.. أحدث ظهور لـ عنتر برفقة فيل

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الصورة من أمام الكعبة وهو يؤدى العمرة من إحدى زياراته.









نشر الإعلامي احمد شوبير صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.









نشر حمو بيكا مطرب المهرجانات صورة جديدة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر حمو بيكا برفقة عمر كمال والراقصة البرازيلية لورديانا









نشر تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، منشورا جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".









شارك محمد عنتر لاعب نادي الزمالك، جمهوره عبر حسابه بـ "إنستجرام"، بصورة جديدة من خلال خاصية الاستورى.





وظهر من خلال تواجده فى أحد محلات المطاعم الهندية برفقة فيل.