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أخبار البلد

القوى العاملة: متابعة تنفيذ إجازة "المولد النبوي" بأجر للقطاع الخاص

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير القوي العاملة بخالص التهانى لعمال وعاملات مصر  علي أمتداد أرض الوطن، والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة. 

وأعلن وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس الموافق 29 من أكتوبر عام 2020 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

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