ربنا يديك الصحة ويزيدك.. سيدة من أهالى الجيزة توجه رسالة للنائب محمد أبو العينين.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، المُذاع على قناة «صدى البلد»، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا يكشف ردود أفعال أهالى الجيزة حول مبادرة النائب محمد أبو العينين بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.









وكان النائب محمد أبو العينين أطلق مبادرة بتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين من الجيزة.









وقالت سامية مصطفى، إحدى المستفيدات من المبادرة التى أطلقها النائب محمد أبو العينين، إنها تعثرت فى سداد قيمة التصالح لشقتها ولجأت على الفور للنائب محمد أبو العينين لمساعدتها.









وأضافت: "النائب محمد أبو العينين ربنا يباركله هو عمل حاجات كتير وحتى الآن أنا واقفة مش مصدقة نفسي، النائب محمد أبو العينين بيجبر خاطرنا فى كل المناسبات والأعياد ومصاريف المدارس"، مؤكدة أنه متكفل بمصاريف مدارس أبنائها.









وتابعت: "زوجى أرزقى وكنت هتطرد من المنزل، ولولا الأستاذ محمد أبو العينين مكنتش هعرف أتصرف"، ووجهت رسالة له قائلة: "ربنا يديك الصحة وألف شكر ربنا يزيدك كمان وكمان".