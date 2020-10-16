مصاعد كهربائية وفرص عمل بداية من يناير.. محمد أبو العينين يكشف عن مفاجآت جديدة لـ أهالي الجيزة والدقي والعجوزة

وجه محمد أبو العينين، المرشح لعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، التحية لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، كما توجه بالتحية لأسر وأمهات الشهداء والأبطال.





جاء ذلك تعقيا على كلمة والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي - خبير مفرقعات استشهد أثناء عمله في تفكيك قنبلة بشارع الهرم في ٦ يناير ٢٠١٥ - خلال كلمتها بمؤتمر عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة لدعم وتأييد أبو العينين في انتخابات البرلمان ٢٠٢٠.





وقال أبو العينين: تحية لأم الشهيد والبطل، فالشهيد لم يمت إنما حي في جنة الله، مضيفا: كان لنا مبادرات كبيرة خاصة بالشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية.





وأضاف أنه من بين تلك المبادرات توفير منح دراسية بجامعة النيل وأولوية خاصة لأبناء الدائرة من أسر وأبناء شهداء الوطن، بواقع 10 منح دراسية كل عام، فضلا عن توفير 100 منحة أيضا لأبناء الدائرة من أسر الشهداء للدراسة في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.





وكشف عن مفاجآت أخري لأبناء وأهالي الدائرة تتمثل في توفير فرص عمل لأبناء الدائرة في المصانع والمشروعات الخاصة به بداية من يناير المقبل، فضلا عن عمل سلالم ومصاعد كهربائية بمناطق المنيب وأرض اللواء والدقي لخدمة أهالي الدائرة.





كانت والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي - خبير مفرقعات استشهد أثناء عمله في تفكيك قنبلة بشارع الهرم في ٦ يناير ٢٠١٥ - ألقت كلمة لدعم وتأييد النائب محمد أبو العينين في انتخابات البرلمان ٢٠٢٠.





وقالت والدة الشهيد، إنها ليست من دائرة المرشح محمد أبو العينين، ولكنها حرصت على المشاركة في المؤتمر لتوصيل رسالة وكلمة حق، قائلة: "أنا فرحانة إن دم ابني مراحش على الأرض، وأبو العينين أول من اهتم بأسر الشهداء من المجندين والضباط".





وأضافت: أبو العينين بيعمل خير كتير بينه وبين ربنا، وكنت أتمنى أكون من دائرته لرد الجميل، مؤكدة أنه صحح أيضا كل أخطاء فترة حكم الإخوان وقام بجولات خارجية لدعم مصر.





كما طالبت نساء الدائرة بمنح أصواتهن لـ أبو العينين في الانتخابات البرلمانية يومي ٢٤ و ٢٥ أكتوبر الجاري.