ورشة عمل توصي بتنفيذ منصات إرشادية وتطبيقات المحمول لتوصيل المعلومات للمزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعي"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.





وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن المشاركين في ورشة العمل من مركز البحوث الزراعية ومعاهدة المختلفة، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وممثلي الجهات التعاونية، ومسؤولي الإرشاد الزراعي بالمحافظات، أكدوا على عدد من التوصيات الهامة التي يجب مراعاتها، للتوسع في استخدامات التكنولوجيا في الإرشاد الزراعي.





وأضاف أن التوصيات يأتي على رأسها: ضرورة التوسع في تنفيذ المنصات الإرشادية التعليمية على مواقع الإنترنت، وتطبيقات التليفون المحمول، والترويج لها وتعميم سبل الاستفادة منها، بما يسهم في توصيل المعلومات للمزارع بشكل جيد وسريع، وكذلك إنشاء مجموعات مشتركة في وسائل التواصل الاجتماعي، للمساهمة في توسيع وسرعة انتشار المعلومة، وضمان قوة تأثيرها.





وأكد المشاركون أهمية العمل على تدريب وتأهيل المرشدين الزراعيين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، من خلال دورات تدريبية تشمل كافة محافظات وقرى الجمهورية، كذلك تدعيم المراكز الإرشادية بأجهزة تكنولوجية حديثة، ورفع كفاءة الشبكات بها، ودعمها بالكوادر الفنية في التخصصات الزراعية المختلفة.. بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مجموعات وروابط للمزارعين بالمركز الإرشادي لحل مشكلاتهم، لسهولة التواصل، وسرعة نقل المشكلات الفنية التي تواجه المزارعين للجهات البحثية لإيجاد حلول عاجلة لها، مع تفعيل التنسيق بين مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك لعمل مسح اجتماعي على أرض الواقع.





وشملت التوصيات ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في التواصل والدعم الفني مع المراكز الإرشادية وتوعية المزارعين، مع إمكانية الاستعانة بالخريجين الجدد.





تجدر الإشارة إلى أنه تم توزيع الشهادات على المشاركين واللجنة المنظمة، بحضور الدكتور عماد نجم مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، والدكتور عادل زقيزق مستشار الإرشاد الزراعي الرقمي بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).