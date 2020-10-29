تضامن الشرقية تعلن بدء تفعيل مشروطية برنامج تكافل بالمحافظة

أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية انه تم عقد ورشة عمل بحضور استشارى تكنولوجيا المعلومات واستشارى نظم المعلومات ومنسق المشروطية الصحية بالوزارة ومسئول مركز المعلومات بالمديرية والمدخلين على تطبيق المشروطية بالادارات الاجتماعية.





بدأ اللقاء بعرض تقديمى عن البرنامج ومعنى كلمة "المشروطية" والتى اثارت جدل بين الناس فى المعنى والمفهوم والفرق بين المشروطية الصحية والتعليمية والفرق بين تكافل وكرامة وما دورادارة المرأة والخدمة العامة ببرنامج تكافل وكرامة ودور الرائدات ومكلفات الخدمة العامة وبدء شرح دائرة عمل البرنامج بين التضامن والصحة ودور فريق العمل على كل المستويات بداية من الصحة والتضامن والادارات الفنية داخل مديريات التضامن والهيكل الكامل المنظم للبرنامج وشرح دليل تشغيل البرنامج من بداية حلقة العمل بين التضامن والصحة .

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جدير بالذكر أن تفعيل تطبيق المشروطيه مرحلة مهمة فى عمر برنامج "تكافل" لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه وأهمها رفع مستوى التعليم وزيادة فرص التحصيل الدراسى والاستفاده من الخدمات الصحية، بما يضمن مستوى صحى جيد للاسرة وأن التعاون مع الوزرات المعنية بالتعليم والصحة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التطوير المرجو فى منظومة الحماية الاجتماعية التى تعطيها الحكومة الحالية أولوية لتحقيق أعلى معدلات الاستفاده للمواطنين والمساهمة فى تحسين مؤشرات التنمية كما تم ذكرها فى خطة التنمية المستدامة 2030.





يذكر أن الجهات المعنية ستقوم وفق هذا البروتكول بإنشاء تطبيقات إلكترونية لتسجيل غياب الطلاب المستهدفين بالمشروع، وذلك من خلال تخصيص عدد من الموظفين على مستوى الجهات المعنية لتحمل مسئولية تطبيق ورصد الأداء على مستوى كل منطقة ومديرية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة الصحة والسكان باعتماد كُتيب المتابعة الخاص بأسر برنامج "تكافل" ويتم الاعتماد بخاتم الوحدة الصحية بعد كل زيارة واثيات تاريخ الزيارة وتوقيع مشرفة التمريض.