تبرعوا بدمائهم فكرمتهم السعودية ومنحتهم ميدالية الاستحقاق

وافق العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علي منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"60" مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.





وشملت قائمة أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: العقيد ناصر عبدالعزيز ناصر بن جديد، والرقيب سعيد فارس مبارك القحطاني, أحمد سليمان فرحان الفيفي، والنقيب مظلي أحمد عبدالله أحمد زياد، أحمد حمدان معيوض النفيعي، محمد سعيد إبراهيم المهري, رايد زايد مطر العتيبي، علي حسين يوسف الأحمد، فهد عبدالله أحمد الزهراني، هندي سيف سالم الرجاء، مبارك علي جتيم حسين.





كما ضمت القائمة الرائد حامد علي محمد الوادعي، عبدالعزيز النعمان عبدالله زبير، سعد مهدي سعد آل بحري، حمود عبدالمحسن سلامه العمار، هشام عبدالله محمد العبد الجبار، مشاري عبدالعزيز إبراهيم العتيق، مسلط لافي نشاء المطيري، سليم سالم سليم العتيبي، حسين مدن عبدالله مسكين، والعريف عبدالرحيم رشيد نويفع السحيمي، الرئيس رقباء عائض حضيض عائض المطيري، عبدالله فهد عبدالعزيز الرشودي.





وشملت القائمة ايضا ياسر محمد صلت العتيبي، سلمان عبدالله إبراهيم الباز، النقيب طارق عبدالرحمن صالح البليهد، أحمد صالح فريح الحربي، محمد سليمان محمد المحيميد، محمد عبدالرحمن منصور العمار، عبدالرحمن سعود فويران الحربي, حمود يحيى محمد العيمي، وليد علي عوض الردادي، الرائد وائل عبدالله صالح الاصقه، حمزة عايش عياش أحمد، مهنا جزا جميعان الحربي ، شادي عابد عايض الثبيتي، معيوض عائض عوض المالكي، أحمد سعيد زعبان المالكي، الوكيل الرقيب طلال نزال عباس السبيعي، الرئيس رقباء سعد راشد فاضل السهلي، سلطان علي مسعود الرقيبه.



