ننشر تفاصيل أزمة الزي المدرسي في المدارس المصرية اليابانية

أصدرت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، بيانا لأولياء أمور طلاب المدارس المصرية اليابانية ، بشأن الزي المدرسي،حيث قالت وحدة المدارس المصرية اليابانية في بيانها: تعتذر إدارة المدارس المصرية اليابانية عن تأخر تسليم الزي المدرسي للطلبة.





وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية: أن السبب في ذلك هو تأخر مورد الزي المدرسي عن الالتزام بمواعيد التسليم.





شدد البيان على أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المورد ، وسيتم التسليم فور استلامها منه.





وقد عبر أولياء الأمور عن استيائهم الشديد من هذا الوضع ، حيث أكدوا أنه يتكرر مع بدء كل عام دراسي رغم التزام الجميع بسداد المصروفات قبل بدء الدراسة بوقت كاف.





وطالب أولياء الأمور المدارس المصرية اليابانية برد مرسوم الزي للأهالي والسماح لهم بشراء الزي من مكان آخر بعيدا عن هذا المورد الذي يكرر الأزمة كل عام ، كما عبر بعض الأهالي عن رفضهم لعدم الإفصاح عن حقيقة تأخر الزي منذ أول يوم في الدراسة واللجوء لمبرر (عدم إلزام الأطفال بالزي المدرسي اول اسبوع من الدراسة لتهيئتهم نفسيا على جو المدرسة وبدء الدراسة) و وصفوا ذلك بالخداع على حد قولهم .





وأكدت المدارس المصرية اليابانية على أن يستمر حضور الطلاب للمدارس بملابس ملائمة للدراسة.





وكانت قد استعدت المدارس المصرية اليابانية إن للعام الدراسي الجديد بالاستعدادات التالية :

- توفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني.

- تعقيم بشكل متواصل حتى للألعاب التي يتم استخدامها على الأقل مرتين في اليوم.

- توفير شماعات خارج الفصل ليعلق عليها التلاميذ الجاكت في حالة خلعه.

- تخصيص سلالم للصعود وأخرى للنزول، وذلك رغبة منا لتحقيق التباعد الصحي السليم.

- فصل المراحل في أوقات استخدام البوابات دخولًا وخروجًا.





وقبل بدء الدراسة ، عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية، اجتماعًا مع عدد من المشرفين اليابانيين الذين سيكون لهم دورًا خلال الفترة المقبلة في المساهمة في تميز أداء العاملين والطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، لوضع خطة العمل ولتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي 2021/2020.









وحضر 11 مشرفًا يابانيًا إلى مصر، للمساهمة بشكلٍ إيجابي في إرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية مما يساهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن التعاقد مع عدد من المشرفين اليابانيين للعمل كمشرفين على بعض المدارس المصرية اليابانية في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة خلال العام الدراسي 2020/2021.