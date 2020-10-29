محمد صلاح يرد على أنباء إصابته أمام ميتيلاند الدنماركي





ونشرت تقارير إنجليزية صورا لـ محمد صلاح وهو يتحرك بصعوبة عقب انتهاء المباراة ويبدو على ملامحه الانزعاع والألم.





ورد محمد صلاح على أنباء إصابته بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يتدرب بشكل طبيعي للغاية.





وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على ميتيلاند الدنماركي بهدفين دون رد، حيث أحرز "مو" هدف الريدز الثاني من ركلة جزاء.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويحل أتلانتا الإيطالي ثانيا بـ 3 نقاط، وأياكس الهولندي ثالثا بنقطة وحيدة، وميتييلاند الدنماركي رابعا بدون نقاط.





ويستعد ليفربول حاليا لمواجهة وست هام، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

رد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على أنباء إصابته أمام ميتيلاند الدنماركي، في المباراة أقيمت أول أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي.