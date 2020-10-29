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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

لقى عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين بكدمات وكسور فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق " العاشر- أبوحماد" دائرة العاشر من رمضان.


وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس وتم إخطار النيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق"العاشر- أبوحماد" دائرة العاشر من رمضان، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ربع نقل .

أسفر الحادث عن مصرع عامل وإصابة 4 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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