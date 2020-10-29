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أخبار العالم

المستشارة الألمانية: نعيش في وضع مأساوي بسبب فيروس كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس في توضيح لها بالبرلمان الألماني البوندستاج حول القيود التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد ، مضيفة " أننا نعيش في وضع مأساوي".

وأضافت المستشارة الألمانية ،في بيان حكومتها، أنه لا توجد وسيلة أخرى أكثر اعتدالًا من تطبيق قيود الاتصال المستمرة للوصول بعملية العدوى إلى مستوى يمكن التحكم فيه ، مؤكدة أن مسألة تقليص الاتصالات بين المواطنين إلى "الحد الأدنى ضروري للغاية" في الأسابيع المقبلة.

وأشارت أننا سوف نمر بأربعة أشهر طويلة صعبة خلال الشتاء لكنها ستنتهي" ، مبررة الإجراءات المتفق عليها من قيود اجتماعيه وإغلاق جزئى ، مؤكدة أنه إذا استمر التطور على هذا النحو ، فإن طب العناية المركزة في البلاد لن يستطيع الصمود .

وأكدت أن التدابير المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد "مناسبة وضرورية ومتناسبة" ، لافتة إلى أنه من الضروري بشكل عاجل أن نكون قادرين على تتبع سلاسل الاتصال للمصابين الجدد مرة أخرى.

وكان اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء وزراء الحكومة الفيدرالية أمس /الأربعاء/ بهدف السيطرة على أعداد المصابين بكورونا، تمخض عن إجراءات صارمة تطبق اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

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