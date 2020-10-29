توقعات باستمرار الطلب القوي على الذهب في الصين

يتوقع مجلس الذهب العالمي استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر في الصين مع تحسن ثقة المستهلكين نتيجة خروج البلاد من إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة جائحة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد، بحسب ما نشرت الوكالة الألمانية اليوم، الخميس.









وقال أندرو نايلور، رئيس إدارة منطقة الآسيان والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي: "إذا نظرت إلى أسباب ضعف النشاط الاستهلاكي في سوق الذهب، ستجد هذه الأسباب تتلاشى في الصين، كل المؤشرات تشير إلى أن الطلب الاستهلاكي في الصين سيواصل نموه".









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يذكر أن الصين، وهي أكبر مستهلك للذهب في العالم، سجلت تراجعا في الطلب على المجوهرات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 25% سنويا إلى 119.1 طن، في حين زاد الطلب بنسبة 31% مقارنة بالربع الثاني من العام، بحسب التقرير ربع السنوي لمجلس الذهب العالمي.









وجاء النمو ربع السنوي للطلب على الذهب في الصين بفضل ارتفاع معدلات الزواج، حيث كان الكثيرون من الأشخاص قد أجلوا زفافهم إلى الربعين الثالث والرابع من العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان اتحاد الذهب الصيني قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي ارتفاع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثاني.









وقال الاتحاد في بيان إن النمو ربع السنوي لاستهلاك الذهب في الصين يعود إلى تعافي الاقتصاد الصيني والنشاط القوي في سوق الزواج بالصين، وأشار بيان الاتحاد إلى أن استهلاك الذهب في الصين زاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 29% مقارنة بالربع الثاني من العام، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 29% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 548 طنا.









في الوقت نفسه، زاد إنتاج الذهب في الصين خلال الربع الثالث بنسبة 6.2% مقارنة بالربع الثاني في حين تراجع بنسبة 4.5% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي إلى 263 طنا.