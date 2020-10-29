عيار 24 بـ 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 29-10-2020.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس 29- 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.









أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 951 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 832 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 713 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6656 جنيها.









وكانت أسعار الذهب تراجعت أمس، الأربعاء، بقيمة جنيهين، على خلفية هبوط أوقية الذهب عالميًا دون 1900 دولار، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام.









أسعار الذهب:

عيار 18: 711.40 جنيه.

عيار 21: 830 جنيها.

عيار 24: 948.55 جنيه.