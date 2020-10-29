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فن

هاني رمزي يهنئ المسلمين بالمولد النبوي.. والجمهور يعلق: فنان محترم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:24 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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ندى فكرى
هنأ الفنان هاني رمزي، الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و كتب هاني رمزي :" كل سنه وانتم طيبين وبخير بمناسبة #المولد_النبوي_الشريف "

و جاءت التعليقات كالتالي :
- و انت طيب يا فنان يا محترم
-فنان محترم بجد 
- و انت بألف خير يارب

ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. 

واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين

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