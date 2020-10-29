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أخبار العالم

القبض على مواطن سعودي اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:56 م
القبض على مواطن سعودي
القبض على مواطن سعودي اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ جدة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية،  أسفر الاعتداء عن تعرض الحارس لإصابات طفيفة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى تصريح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وأضاف الغامدي أنه "قد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

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