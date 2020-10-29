القبض على مواطن سعودي اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ جدة.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أسفر الاعتداء عن تعرض الحارس لإصابات طفيفة.





وأشارت الصحيفة السعودية إلى تصريح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.



