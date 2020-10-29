المتهمون استدرجو السائق من خلال أبليكيشن.. ضبط المتهمين بسرقة سيارة من قائدها بالعبور

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة التعدى على سائق وسرقة سيارته بالقليوبية وتحديد وضبط الجناة.





تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأِشخاص (سائق - يعمل على سيارته فى مجال نقل الركاب من خلال إحدى شركات النقل عبر تطبيقات الهواتف المحمولة) بإستقلال شخصين السيارة قيادته من منطقة العبور الجديدة بدائرة القسم لتوصيلهما لمدينة بدر بالقاهرة ، وأثناء السير بالطريق قاما بالتعدى عليه بالضرب وأجبراه على النزول من السيارة ، وإستوليا عليها وبداخلها (هاتفه المحمول - حافظة نقوده) وفرا هاربين.





توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (عامل ، سائق ، عاطل - مقيمين بدائرة مركز بلبيس بالشرقية).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله سائق بإحدى شركات النقل الخاص فعقد العزم على إستدراج أحد قائدى سيارات الشركة والإستيلاء عليها كرهًا عنه ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمين الثانى والثالث ومن خلال تطبيق الشركة طلب إحدى السيارات لتوصيله من مدينة العبور الجديدة إلى مدينة بدر بالقاهرة .





وعقب وصول المجنى عليه إستقل معه المتهمين الثانى والثالث وأثناء سيرهم بمكان الواقعة إفتعلا خلاف مع المجنى عليه وتعديا عليه بالضرب وأجبراه على النزول من السيارة وإستوليا عليها وباقى المسروقات وهربا، وأضاف المتهم المذكور بقيامه عقب ذلك بإستقلال السيارة مع المتهمان الثانى والثالث وتخلصوا من هاتف المجنى عليه بإلقائه بالطريق العام وإخفاء السيارة بأحد الطرق الزراعية بدائرة مركز بلبيس بالشرقية ، بمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بإعترافات المتهم المذكور ، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المُستولى عليها وحافظة نقود المجنى عليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.