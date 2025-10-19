رغم قلة الدعم.. أحمد حمودة: بيراميدز يصنع المستحيل ويقترب من قمة الكرة المصرية

أكد أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق أن نادي بيراميدز يواصل صناعة المستحيل في الكرة المصرية والأفريقية رغم قلة الدعم الجماهيري، مشيرًا إلى أن النادي يسير بخطى ثابتة نحو القمة بفضل الاستقرار الإداري والقوة المالية الكبيرة التي يمتلكها.

وقال حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور : “بيراميدز نجح في تحصين نجومه ومدربه من الرحيل، وهذا هو سر النجاح الحقيقي، لأن الاستقرار أهم عوامل البطولات.”

وأضاف: “الفريق حافظ على قوامه الأساسي لعدة مواسم، ولذلك أصبح فريق بطولات بكل معنى الكلمة، والأهلي والزمالك هما فقط من يستطيعان منافسته في الوقت الحالي.”

واختتم حديثه قائلًا: “بيراميدز سيكون في قمة الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، والأهلي سيصبح الرقم اثنين بعده".