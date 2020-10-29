لإدارة الأزمات.. مركز سقارة يحتفل بتخريج 60 متدربا من رؤساء المدن والأحياء

احتفل مركز التنمية المحلية، بسقارة، الخميس، بتخريج المتدربين الذين اجتازوا الدورتين التدريبتين الخاصتين بتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات، وتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية والمكاتب الخلفية بها في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل والتي استفاد منهما 60 متدربًا من جميع المحافظات.









وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان، أهمية تدريب العاملين فى المحليات فى تحقيق أهداف الوزارة لدعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، وتحقيق التنافسية، مشيرًا الى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الاستثمار فى العنصر البشري لديها من خلال حصول العاملين بالمحليات على التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة والذى يعتمد فى خطته التدريبية للعام الجاري على تنفيذ برامج لرفع كفاءة القيادات المحلية في المحافظات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وفق الأولويات والمسارات الوظيفية .





وأوضح اللواء شعراوي أن هناك تطويرا في الدورات التدريبية التي تعقد بالمركز لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية والعلمية، والاجتماعية للعاملين بالمحليات، وذلك لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.





وأشار إلى أن الدورات التدريبية بالمركز لا تتضمن الإدارة المحلية فقط ولكن تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل "برنامج نظم المعلومات الجغرافية والشئون القانونية و كيفية التعامل مع الجمهور ومعايير الجودة الشاملة وكيفية محاربة الفساد"، مؤكدا أنه يتم رفع المستوى العلمي للمتدرب وتنمية مهاراته الإدارية وتواصله مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.