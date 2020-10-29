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فن

آيتن عامر بصحبة زوجها محمد عز العرب بهرجان الجونة.. صور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:31 م
ايتن عامر وزوجها
ايتن عامر وزوجها
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محمد بدران


شارك مدير التصوير محمد عز العرب، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجته الفنانة آيتن عامر خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.


وظهرت آيتن عامر، في الصورة بإطلالة رومانسية برفقة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.


مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.


الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.


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#gff #gff20

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