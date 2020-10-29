رمضان عبد المعز: النبي محمد ﷺ كان يحب الإنشاد

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب الإنشاد والمدح، وكان يقوم به مع أصحابه والمؤمنين.





واستشهد عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بالحديث النبوى، عن أنس: خرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم - إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة .. فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا محيبين له: نحن الذين بايعوا محمـــدا .. على الجهاد ما بقينا أبدا، وعن البراء بن عازب قال: رأيتُه – صلى الله عليه وسلم - ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبارُ جلدةَ بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة، ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا .. ولا تصدقنا ولا صـلينا فأنزلن سكينــة علينا .. وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألى قد بـغوا علينا.. وإن أرادوا فتنـة أبينا.





من جانبه، أعلن الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، رفضه لمقاطعة المنتجات الفرنسية للرد على الرسوم المسيئة.



