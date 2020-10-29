مع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا .. كيف تعقّم سيارتك؟





وفي هذا السياق توجد إجراءات احترازية أخرى هامة للوقاية والحد من هذا الفيروس اللعين الذي خطف كثيرا من الأرواح حول العالم.





وفي هذا التقرير نعرض ابرز وأهم طرق تطهير ، ووقاية السيارة من فيروس كورونا بحسب منظمة الصحة العالمية التي تفضل أيضا عدم نزولك من المنزل في الأساس .





- يجب تواجد مطهر بشكل دائم في السيارة .

- تطهير مسند الرأس جيدا بالمطهر .

- مسح مقابض السيارة جيدا ، من الداخل والمقابض الخارجية بالمطهر، حيث تعتبر من أكثر الاماكن استخداما في السيارة.

- تطهير أزرار فتح وغلق النوافذ خاصة بعد الاستخدام .

- يجب مسح مقاعد السيارة جيدا بعد استخدام المطهر.

- تطهير ناقل الحركة الذي يستخدم كثيرا أيضا .

- حاول ركن السيارة في مناطق تصل إليها الشمس حتى تقتل الميكروبات والفيروسات بداخلها .

- مسح التابلوه بمطهر جيدا يوميا .

- غسل السيارة بشكل مستمر إذا استطعت ذلك .

- كما يحرص جميع مالكي السيارات في الوقت الراهن على نظافة سياراتهم من الداخل للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وقد اتبع البعض أساليب غير صحيحة باستخدام المواد الخاطئة للتطهير تضر بالسيارة من الداخل.



بعد الأنباء المنتشرة حول العالم بدخول فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الموجة الثانية ، وارتفاع الحالات بشكل ملحوظ حول دول العالم ، يجب أن نستمر في تنفيذ الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي واستخدام الكمامات.