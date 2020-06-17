AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

احذر.. تعقيم مفتاح السيارة بالكحول

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:08 ص
احذر..تعقيم مفتاح
احذر..تعقيم مفتاح السيارة بالكحول
Advertisements
قسم السيارات
تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في العالم بشكل مرعب، وهدد معظم البلاد والدول لذلك أوصت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون واستخدام الكحول الـ70%، لتجنب العدوى والإصابة بالفيروس، و مع تتعدد المطهرات التي يمكن استخدامها لمكافحة الوباء؛ منها ما يستخدم في المنزل لتطهير الأسطح الصلبة ومنها ما يستخدم في السيارة.

لذلك يحرص قائدو السيارات على نظافة مركباتهم باستمرار بداية من مقابض الأبواب مرورا بفرامل اليد وصولا إلى مفتاح السيارة، لكن هناك بعض هذه المنتجات التي قد تؤدي لإتلاف الأسطح وبعض المكونات الداخلية للسيارات مثل شاشات اللمس ومفتاح السيارة بدون قصد. 

فى إطار ذلك يحذر موقع «صدى البلد» من الوقوع في فخ تعقيم مفتاح السيارة بالكحول تجنبًا لهذه الأضرار: 

1- تلف شفرة مفتاح السيارة وعدم تشغيلها عند وضع المفتاح في الكونتاكت.

2- تنظيف المفتاح بطريقة غير مباشرة عن طريق وضع الكحول الـ 70% في منديل ورقي ثم مسح مفتاح السيارة به لتجنب تلف الشفرة.

3- غسل اليدين باستمرار بعد تنظيف السيارة من الداخل والخارج تجنبا للإصابة بعدوى كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ممثل الصحة العالمية يكشف للمصريين طريقة تعقيم اليدين .. فيديو

للوقاية من كورونا.. 5 نصائح مهمة ينبغي اتباعها في المنزل

كيف تقضى على الفيروسات داخل سيارتك بنسبة 100%

الغسيل الآلي لا يحقق النظافة الكاملة للسيارة

بلالين وعيدية.. 8 نصائح لحماية الأطفال من كورونا في عيد الفطر

بعد مغادرة ضيوف العيد.. طرق تطهير الأثاث بشكل صحيح من كورونا

ترشيحاتنا

ديكساميثازون.. الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لـ فيروس كورونا اختراقاً علمياً

الصحة تحذر من استخدام عقار ديكساميثازون بدون روشتة طبية.. فيديو

أحد نجوم مسلسل الاختيار يكشف تفاصيل إصابته و9 أفراد من أسرته بـ كورونا

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

السبب مجهول.. الباب الزجاجي لأحد البنوك يتسبب في مقتل امرأة بالهند.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دورات المياه بؤرة تفشي كورونا.. دراسة حديثة تحذر

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل زبادو فواكه .. فيديو

شاهد.. نفق تعقيم خاص لجميع زوار مقر بوتين .. فيديو