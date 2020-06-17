احذر.. تعقيم مفتاح السيارة بالكحول

و مع تتعدد المطهرات التي يمكن استخدامها لمكافحة الوباء؛ منها ما يستخدم في المنزل لتطهير الأسطح الصلبة ومنها ما يستخدم في السيارة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في العالم بشكل مرعب، وهدد معظم البلاد والدول لذلك أوصت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون واستخدام الكحول الـ70%، لتجنب العدوى والإصابة بالفيروس،





لذلك يحرص قائدو السيارات على نظافة مركباتهم باستمرار بداية من مقابض الأبواب مرورا بفرامل اليد وصولا إلى مفتاح السيارة، لكن هناك بعض هذه المنتجات التي قد تؤدي لإتلاف الأسطح وبعض المكونات الداخلية للسيارات مثل شاشات اللمس ومفتاح السيارة بدون قصد.





فى إطار ذلك يحذر موقع «صدى البلد» من الوقوع في فخ تعقيم مفتاح السيارة بالكحول تجنبًا لهذه الأضرار:





1- تلف شفرة مفتاح السيارة وعدم تشغيلها عند وضع المفتاح في الكونتاكت.





2- تنظيف المفتاح بطريقة غير مباشرة عن طريق وضع الكحول الـ 70% في منديل ورقي ثم مسح مفتاح السيارة به لتجنب تلف الشفرة.



