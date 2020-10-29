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مرأة

بمكياج جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:12 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية جذابة.

وأطلت هبة مجدي، ببدلة كلاسيكية بسيطة ولافتة باللون الأبيض الذى يبرز جمالها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفضي الذى يتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هبة مجدي في المكياج على الألوان البنية والترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البين البسيط.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تكشف جمالها.

ووضعت خاتم لليد باللون الفضي لإكمال ظهورها.

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